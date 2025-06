Musah Milan, Moretto conferma: «Prossimi giorni decisivi, c’è ottimismo. Questa la cifra dell’operazione»

Musah Milan, Matteo Moretto, noto giornalista esperto di mercato, ha confermato l’ottimismo per la chiusura dell’operazione Musah

Intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha parlato così dell’operazione Musah nel calciomercato Milan:

PAROLE – «In uscita vi abbiamo raccontato dell’interessamento del Napoli per Musah: è una pista calda, ancora in piedi. Mi aspetto che per la prossima settimana i due club tornino a parlare. Vi avevo raccontato di come la chiusura non fosse imminente, vi avevo parlato di giorni: nei prossimi giorni Milan e Napoli cercheranno di trovare un accordo sulla cifra finale dell’operazione e c’è buona sintonia. Le parti vogliono provare a chiudere questo tipo di affare: Musah non è centrale nel progetto del Milan in questo momento e per Conte e per il Napoli è un calciatore che può diventare molto interessante in ottica futura. Quello che so io è che nel corso della prossima settimana ci saranno nuovi contatti tra club e la cifra di cui mi parlano, bonus compresi, è sempre di 25-26 milioni di euro. Vedremo poi se i contatti previsti saranno proficui o meno».