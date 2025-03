Musah: «In allenamento riesco a fare gol e assist, in partita succede questo»

Musah, centrocampista statunitense del Milan, ha rilasciato un’intervista a Goal nel quale ha parlato di un aspetto in cui vorrebbe migliorare

Yunus Musah, centrocampista del Milan impegnato con la nazionale statunitense, ha rilasciato un’intervista a Goal.

LE PAROLE – «Devo solo avere più calma perché, in allenamento, riesco a fare assist, a segnare. Nelle partite invece mi sento sotto pressione perché non segno da tanto tempo. Quando mi trovo in quella situazione, è davvero difficile per me mantenere la calma. Ci sto lavorando per migliorare»