Musah Milan, Furlani non demorde: nuovo tentativo a breve. Ultime

Musah Milan, Furlani non demorde: nuovo tentativo a breve. Le ultime sul futuro del centrocampista americano del Valencia

Il Milan non ha intenzione di abbandonare la pista che porta a Musah: la pista sarebbe difficile ma non è stata abbandonata dai rossoneri, che anzi hanno in programma un nuovo assalto.

Come riportato da Calciomercato.com, Furlani e il suo team faranno un nuovo tentativo con il Valencia all’inizio della prossima settimana. Il club spagnolo non ha fretta e vuole cedere l’americano alle migliori condizioni.