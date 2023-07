Musah Milan, avanti a fuoco lento: a che punto è la trattativa con il Valencia per il centrocampista americano

Dopo aver di fatto chiuso la trattativa col Villarreal per Chukwueze (mancano soltanto alcuni dettagli esclusivamente burocratici per l’arrivo del giocatore), il Milan è al lavoro per Musah.

Come riportato da Sky Sport, il centrocampista americano al momento non è una priorità assoluta. I dirigenti rossoneri vanno avanti a fuoco lento, con tranquillità e fiducia.