Musah sulla fascia destra: la novità tattica per Milan Udinese

Stefano Pioli prepara alcune novità tattiche per Milan Udinese di stasera: una di esse riguarda la posizione in campo di Musah

Sarà un Yunus Musah inedito – o forse no – quello che vedremo stasera in Milan Udinese. Stefano Pioli pensa ad alcune variazioni tattiche dal solito 4-3-3, vista l’assenza di Pulisic e Chukwueze, e una di esse riguarda proprio il centrocampista americano.

L’ex Valencia agirà sulla corsia destra del 4-4-2 (ruolo che ha già svolto anche nel corso di questa stagione in rossonero, ma in 3-4-3). In avanti, le due punte saranno Jovic e Giroud.