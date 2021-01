Musacchio verso l’addio: due club italiani sull’argentino

Musacchio sarebbe vicino all’addio dal club rossonero: l’argentino piace molto non solo al Genoa ma anche…

Mateo Musacchio, in campo ieri contro il Torino in Coppa Italia, sarebbe vicino all’addio dal club di Via Aldo Rossi. L’argentino, stando a quanto riporta Sky Sport, piace non solo al Genoa, ma anche al Parma.

Quest’ultima sarebbe intenzionata ad affondare il colpo, anticipando la società rossoblu: il Milan, però, chiederebbe un piccolo conguaglio economico, visto che il cartellino dell’ex Villareal scade il 30 giugno 2021. Non è da escludere che Musacchio resti per altri sei mesi. Si attendono ulteriori sviluppi.