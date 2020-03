Musacchio in bilico per la prossima stagione, sirene spagnole

Mateo Musacchio nella prossima stagione potrebbe lasciare il Milan. Gazidis, alle prese con i tagli, non sembra intenzionato a rinnovare il contratto

L'ingaggio e l'età del giocatore non rientrano nei parametri imposti dai Singer per costruire la rosa per la prossima stagione.

Dalla Spagna ci sono già alcuni club interessati, a partire dal Villarreal che sarebbe pronto a riaccogliere il difensore. La valorizzazione di Gabbia, fermata dall’emergenza sanitaria, è finalizzata a trovare soluzioni alternative per il reparto arretrato.