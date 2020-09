Musacchio continua il percorso di recupero – FOTO

Mateo Musacchio continua il percorso di recupero dall’infortunio. L’argentino ha iniziato la riatletizzazione con l’obiettivo di rientrare presto a disposizione di Stefano Pioli. Il Milan, attraverso un post sul proprio canale Twitter ufficiale, ha pubblicato una foto del difensore al lavoro a Milanello: “A Milanello, Musacchio prosegue il percorso di riatletizzazione: forza Mateo”

Rossonero rebooting šŸ”‹@MateoMusacchio5: personalized training plan at Milanello, keep it up! šŸ’ŖšŸ¼

