Mundo Deportivo – Odegaard non torna al Sociedad: il Milan ci riproverà

Il Real Madrid cambia i piani in corsa per Odegaard: Zidane vuole richiamarlo in blancos, il Milan ci spera

Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, il Real Madrid avrebbe cambiato in corsa i piani per Martin Oegaard: il centrocampista danese sarebbe dovuto tornare per un altro anno al Real Sociedad, ma ora Zidane vorrebbe richiamarlo alla base per valutarlo.

Se il Real Madrid decidesse di privarsi del classe ’98, il Milan farà sicuramente un tentativo: visto il precedente interessamento già dimostrato dai rossoneri nelle scorse settimane.