Mundo Deportivo – Milan, sfumato Junior Firpo: è ad un passo dal Leeds

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il Milan vedrà sfumare l’affare Junior Firpo. Il Leeds è molto vicino al giocatore

Junior Firpo sembra essere molto lontano dal Milan. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il terzino del Barcellona è molto vicino a vestire la maglia del Leeds United. Il quotidiano spagnolo riporta di grandi passi in avanti del club di Ravezzani, che sarebbe vicina ad un accordo.

A favorire la trattativa per gli inglesi è la possibilità di acquistare al giocatore a titolo definitivo, mentre i rossoneri spingevano per la formula del prestito. L’operazione si chiuderà per una cifra tra i 15 ed i 17 milioni di euro.