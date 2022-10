Laura Giuliani ha parlato nel post partita di Italia Femminile Brasile. Ecco le sue parole ai giornalisti presenti

(dall inviato Daniele Grassini al Ferraris) – Laura Giuliani ha parlato nel post partita di Italia Femminile Brasile. Ecco le sue parole ai giornalisti presenti:

«Che sia contro l’Inter o la Juventus o l’ultima in classifica le partite le prepariamo tutte allo stesso modo. Il campionato si è livellato tantissimo non ci può pensare di trovare squadre materasso. Per noi è importante rimanere focalizzate e ripartire dalle sensazioni positive che abbiamo ritrovato nelle ultime 3 partite, dallo spirito di gruppo, dai meccanismi di squadra. Durante? Non ci siamo dette nulla»