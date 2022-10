Moviola Verona Milan (CorSport): «Massa svogliato, e dire che è Èlite Uefa…». Giudicato insufficiente il direttore di gara

Il Corriere dello Sport assegna un 5 alla prova dell’arbitro Massa in Verona-Milan.

«Insufficiente Massa, quasi svogliato per buona parte della gara. Tanto per citare: assegna due angoli (nel batti e ribatti Gabbia-Depaoli è quest’ultimo che tocca per ultimo; in quello Depaoli-Kalulu dall’altra parte, è il rossonero che non solo tocca per ultimo ma addirittura con una mano) poi trasformati in rimesse dal fondo che sembrano tanto (ma tanto) suggerite (da Lissone?). Non fischia nulla per buona parte della gara, poi fischia tutto; non ammonisce mai (come la mettiamo con Adli su Verdi ad inizio partita?), poi in la 4 gialli in 15’. E dire che è Élite dell’Uefa…».