Moviola Verona Milan: dubbi sul gol annullato a Gabbia. La ricostruzione sulla decisione di Chiffi

Moviola Verona Milan: i rossoneri avevano trovato il raddoppio con Matteo Gabbia. Ecco perchè è stata annullata la rete del centrale

Nonostante la vittoria finale, il Milan ha accarezzato per diversi minuti l’idea di un raddoppio che avrebbe reso meno sofferto il finale di gara al Bentegodi. Al centro dell’unico episodio degno di nota in una direzione arbitrale altrimenti impeccabile da parte di Chiffi, c’è stata la rete siglata da Matteo Gabbia, poi annullata grazie all’intervento del SAOT (Semi-Automated Offside Technology). Il difensore rossonero aveva trovato la via del gol sugli sviluppi di un’azione insistita, ma la tecnologia ha confermato l’irregolarità segnalata dall’assistente Laudato, strozzando in gola l’urlo dei tifosi milanisti.

LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan

Moviola Verona Milan, Gabbia e il caso Gimenez: la ricostruzione dell’episodio

L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa chiarezza sulla dinamica dell’azione, spiegando perché la decisione sia stata tecnicamente corretta nonostante le proteste iniziali:

La posizione di partenza : Sulla punizione calciata da Bartesaghi , l’attaccante Santiago Gimenez ha cercato l’impatto di testa partendo da una posizione geograficamente oltre l’ultimo difensore.

: Sulla punizione calciata da , l’attaccante ha cercato l’impatto di testa partendo da una posizione geograficamente oltre l’ultimo difensore. Lo sviluppo dell’azione : Il gioco è proseguito, portando al cross di Saelemaekers e alla deviazione vincente di Gabbia (tenuto regolarmente in gioco da Gagliardini).

: Il gioco è proseguito, portando al cross di Saelemaekers e alla deviazione vincente di Gabbia (tenuto regolarmente in gioco da Gagliardini). Il verdetto tecnologico: Solo al termine della sequenza, l’assistente ha alzato la bandierina per punire la posizione iniziale punibile di Gimenez, una scelta validata in pochi secondi dalla sala VAR grazie al fuorigioco semiautomatico.

Il quotidiano sottolinea come questo episodio debba servire da lezione a chi critica i ritmi delle segnalazioni moderne: “Bisogna sempre aspettare prima di segnalare” per non interrompere azioni potenzialmente valide, affidandosi alla precisione chirurgica della tecnologia.