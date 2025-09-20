News
Moviola Udinese Milan: gli episodi dubbi del match
Moviola Udinese Milan: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per la quarta giornata di Serie A 2025/26
Il Milan affronta l’Udinese nel match valido per la quarta giornata di Serie A 2025-26. Dirige l’incontro l’arbitro Doveri. Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio. UDINESE-MILAN LIVE
1′ – Si parte
10′ – Due interventi duri su Pulisic, prima di Kristensen e poi di Zarraga: Doveri decide di non ammonire i due bianconeri
17′ – Anche Rabiot si è reso protagonista di due interventi duri, anche lui graziato da Doveri
19′ – Occasione clamorosa per Gimenez che a tu per tu con Sava si mangia lo 0-1
30′ – Arriva il primo giallo del match: Atta abbatte Rabiot
39′ – MILAN IN VANTAGGIO! Sul cross di Estupinan Sava evita l’autogol di Kristensen ma nulla può sul tap in di Pulisic
44′ – Davis cade in area dopo uno scontro con Pavlovic ma è tutto regolare
45’+2 – Finisce il primo tempo
46′ – Comincia la ripresa
46′ – Immediato raddoppio di Fofana
50′ – Ammonito Zemura
53′ – 0-3 per Pulisic che firma la doppietta
63′ – Dentro Loftus e Nkunku, fuori Gimenez e Pulisic
75′ – L’Udinese cerca di riaprirla ma il Milan tiene bene
85′ – Si aspetta solo il fischio finale
90’+3 – Finisce qui: vince il Milan