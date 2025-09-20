Connect with us

News

Moviola Udinese Milan: gli episodi dubbi del match

News

Gimenez Milan, periodo nero per l'attaccante messicano: questa speciale classifica conferma che... Ultimissime

News

Calciomercato Milan, si scalda la trattativa per il rinnovo di contratto di Pulisic! Il calciatore ha una priorità

News

Milan Lecce, Allegri sta studiando un cambio a sorpresa per il centrocampo: dalle ultime da Milanello si intuisce che...

News

Milan Lecce, Allegri rivoluziona la difesa: ecco cosa filtra alla vigilia della sfida di Coppa Italia

News

Moviola Udinese Milan: gli episodi dubbi del match

Milan news 24

Published

2 giorni ago

on

By

arbitro

Moviola Udinese Milan: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per la quarta giornata di Serie A 2025/26

Il Milan affronta l’Udinese nel match valido per la quarta giornata di Serie A 2025-26. Dirige l’incontro l’arbitro Doveri. Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio. UDINESE-MILAN LIVE

1′ – Si parte

10′ – Due interventi duri su Pulisic, prima di Kristensen e poi di Zarraga: Doveri decide di non ammonire i due bianconeri

17′ – Anche Rabiot si è reso protagonista di due interventi duri, anche lui graziato da Doveri

19′ – Occasione clamorosa per Gimenez che a tu per tu con Sava si mangia lo 0-1

30′ – Arriva il primo giallo del match: Atta abbatte Rabiot

39′ – MILAN IN VANTAGGIO! Sul cross di Estupinan Sava evita l’autogol di Kristensen ma nulla può sul tap in di Pulisic

44′ – Davis cade in area dopo uno scontro con Pavlovic ma è tutto regolare

45’+2 – Finisce il primo tempo

46′ – Comincia la ripresa

46′ – Immediato raddoppio di Fofana

50′ – Ammonito Zemura

53′ – 0-3 per Pulisic che firma la doppietta

63′ – Dentro Loftus e Nkunku, fuori Gimenez e Pulisic

75′ – L’Udinese cerca di riaprirla ma il Milan tiene bene

85′ – Si aspetta solo il fischio finale

90’+3 – Finisce qui: vince il Milan

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.