Moviola Torino Milan: gli episodi dubbi del match

Moviola Torino Milan: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per la 26esima giornata di Serie A 2024-25

Il Milan affronta il Torino nel match valido per la 26esima giornata di Serie A. Dirige l’incontro l’arbitro Simone Sozza di Seregno. Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio. TORINO-MILAN LIVE

1′ – Si comincia

3′ – Primo rischio per il Milan con il salvataggio sulla linea di Theo, ma Sozza segnala un giusto fallo su Maignan

6′ – Torino in vantaggio: clamorosa incomprensione fra Maignan e Thiaw in uscita e pallone che carambola in rete dopo essere sbattuta sul tedesco

16′ – Primo giallo del match per Musah: lo statunitense stende Vlasic lanciato in contropiede

27′ – Bella incursione di Pulisic che costringe Ricci ad abbatterlo sul lato corto dell’area: giallo per il centrocampista granata

31′ – Calcio di rigore per il Milan: tocco di braccio di Pedersen sul colpo di testa di Leao

32′ – Milinkovic-Savic para il rigore a Pulisic. Primo errore in carriera dal dischetto per l’ex Dortmund e Chelsea

46′ – Comincia la ripresa con Leao che rimane negli spogliatoi

72′ – Proteste vibranti del Torino che voleva un fallo di mano di Jimenez a interrompere un contropiede

73′ – Pareggio del Milan con Reijnders

76′ – Torino che torna immediatamente in vantaggio con Gineitis, che parte in posizione regolare sulla punizione battuta rapidamente da Sanabria

90′ – Forcing finale del Milan

90’+4 – Finisce qui: il Milan crolla ancora