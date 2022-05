Moviola Sassuolo Milan: ecco tutti gli episodi del match tra i neroverdi e i rossoneri, valido per la 38esima di Serie A

L’episodio chiave della moviola del match tra Sassuolo e Milan, valido per la 38esima giornata di Serie A. Dirige la sfida l’arbitro Doveri, al VAR Aureliano.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Regolare il gol del vantaggio rossonero; Krunic e Leao rubano palla senza il minimo contatto su Ayhan, il portighese si invola e serve un assist a Giroud arretrato e dunque senza fuorigioco; check del VAR fulmineo e rete convalidata.

Regolarissima anche la seconda rete rossonera; Leao ruba palla a Ferrari (che anzi lo trattiene vistosamente per un braccio rischiando il rigore), assist arretrato e dunque nessun fuorigioco.

Qualche dubbio in più sul gol dello 0-3; il recupero palla di Krunic su Lopez è al limite, Doveri lascia proseguire mantenendo il metro applicato nel resto della partita consentendo a Leao di arrivare sul fondo e servire Kessie per il tris. Intervento su cui il VAR non può intervenire.