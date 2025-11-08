Connect with us

Moviola Parma Milan: gli episodi dubbi del match

28 minuti ago

Moviola Parma Milan: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per l’undicesima giornata di Serie A 2025-26

Il Milan affronta il Parma nel match valido per l’undicesima giornata di Serie A 2025-26. Dirige l’incontro l’arbitro Di Bello. Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio. PARMA-MILAN LIVE

1′ – Si comincia

12′ – GOL DEL MILAN! Saelemaekers supera Suzuki con un sinistro da fuori e la sblocca. Check del VAR per un possibile fallo di Pavlovic su Keita, ma Di Bello convalida

17′ – Cutrone segna, ma l’ex Milan partiva da netto fuorigioco e il gol viene annullato

24′ – Di Bello assegna il rigore per un fallo di Ndiaye su Saelemaekers. Il VAR chiama l’arbitro all’on field review ma la decisione viene confermata

25′ – GOL DEL MILAN! Leao trasforma

