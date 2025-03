Moviola Napoli Milan: Sozza promosso ma che rischio per Lukaku! E il rigore su Theo Hernandez...

Condividi via email

Moviola Napoli Milan: l’arbitraggio di Sozza è stato promosso dai quotidiani sportivi ma qualche dubbio su Lukaku resta

Questa la moviola della Gazzetta dello Sport su Napoli-Milan del Maradona: Sozza promosso.

PAROLE – «Al 2’, vantaggio del Napoli: Politano parte in posizione sana. Al 40’ entrata molto al limite di Lukaku su Bondo: il piede del belga impatta (e striscia, senza affondare) la caviglia del milanista, giallo certo ma anche un rischio-rosso grosso così per i tacchetti esposti. Al 23’ st, giusto il rigore per il Milan: Billing perde tempo e spazio, Theo viene affondato con incrocio di gambe netto».