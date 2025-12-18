 Moviola Napoli Milan: gli episodi dubbi del match
Connect with us

News

Moviola Napoli Milan: gli episodi dubbi del match

Avatar di Alberto Zamboni

Published

58 minuti ago

on

By

Cartellino giallo ammonito arbitro 1068x600 1

Moviola Napoli Milan: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per la semifinale di Supercoppa Italiana 2025-26

Il Milan affronta il Napoli nel match valido per la semifinale di Supercoppa Italiana 2025-26. Dirige l’incontro l’arbitro Zufferli. Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio. NAPOLI-MILAN LIVE

1′ – Si parte

19′ – Hojlund cade in area, ma Zufferli vede bene e non fischia alcun rigore: il danese è caduto senza contatti

28′ – Brutto fallo di Rabiot su Politano: Zufferli fischia solo una punizione per il Napoli ma Conte voleva un cartellino rosso

38′ – Fallo di Rabiot su Di Lorenzo: giallo

39′ – Gol del Napoli con Neres

45’+2 – Finisce il primo tempo

46′ – Si ricomincia

54′ – Sbracciata di Maignan su Politano che gli stava impedendo di ripartire: Zufferli concede punizione al Milan confermata dal VAR, ma il francese ha rischiato

64′ – Raddoppio del Napoli con Hojlund

80′ – Giallo per Spinazzola

82′ – Scaramucce fra Tomori e McTominay, ammoniti entrambi

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.