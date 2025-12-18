News
Moviola Napoli Milan: gli episodi dubbi del match
Moviola Napoli Milan: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per la semifinale di Supercoppa Italiana 2025-26
Il Milan affronta il Napoli nel match valido per la semifinale di Supercoppa Italiana 2025-26. Dirige l’incontro l’arbitro Zufferli. Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio. NAPOLI-MILAN LIVE
1′ – Si parte
19′ – Hojlund cade in area, ma Zufferli vede bene e non fischia alcun rigore: il danese è caduto senza contatti
28′ – Brutto fallo di Rabiot su Politano: Zufferli fischia solo una punizione per il Napoli ma Conte voleva un cartellino rosso
38′ – Fallo di Rabiot su Di Lorenzo: giallo
39′ – Gol del Napoli con Neres
45’+2 – Finisce il primo tempo
46′ – Si ricomincia
54′ – Sbracciata di Maignan su Politano che gli stava impedendo di ripartire: Zufferli concede punizione al Milan confermata dal VAR, ma il francese ha rischiato
64′ – Raddoppio del Napoli con Hojlund
80′ – Giallo per Spinazzola
82′ – Scaramucce fra Tomori e McTominay, ammoniti entrambi