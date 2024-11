Moviola Monza Milan: Feliciani bocciato! Dubbi sul gol annullato a Dani Mota. E Bondo...

Moviola Monza Milan, bocciata la direzione di gara dell’arbitro Feliciani: dubbi sulla rete annullata a Dani Mota, Bondo da rosso

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola boccia la direzione di gara dell’arbitro Feliciani nella sfida vinta ieri sera 0-1 dal Milan sul campo del Monza:

PAROLE – «Al 7’ si entra in una dimensione errata: il Monza va in vantaggio ma ad inizio azione ci sarebbe una “trattenutina” di Bondo a Theo. Feliciani aspetta la fine-azione (nei pressi dell’area è consigliato, non dovuto: solo che nei pressi dell’area non è…) e il posticipo del fischio è per fare eventualmente intervenire il Var: ma quello di Bondo è un freno modesto, non un fallo vero. Gol annullato al Monza erroneamente. Al 14’, Pulisic aggancia il piede di Maldini fuori area: no rigore. Il giallo a Djuric è eccessivo (8’ st), Marì su Pulisic era da giallo (10’ st) così come Bondo su Pulisic (41’ st): sarebbe stato il secondo».