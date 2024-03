Moviola Milan Slavia Praga: gli episodi dubbi del match

Moviola Milan Slavia Praga: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per l’andata degli ottavi di Europa League 2023/24

Il Milan affronta lo Slavia Praga, nel match valido per l’andata degli ottavi di Europa League 2023/24. Dirige l’incontro Meler, con la coppia di assistenti Mustafa Eyisoy e Kerem Ersoy; Arda Kardeşler quarto uomo, al Var Alper Ulusoy e Abdulkadir Bitigen. Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio. MILAN SLAVIA PRAGA LIVE

1′ Fischio d’inizio – Cominciata Milan Slavia Praga.

2′ Ammonito Florenzi – Subito giallo per il terzino del Milan, che ha fermato in maniera irregolare la ripartenza dello Slavia Praga. Ammonizione pesante, salterà il ritorno.

25′ Espulso Diouf – Decisione secca di Meler, rosso diretto per Diouf! Entrata a piede a martello sulla caviglia di Pulisic, espulso il terzino.

34′ Gol Giroud – Il Milan si porta in vantaggio con la rete di Giroud. Leao inventa: sterzata e cross a giro a pescare l’inserimento di Giroud, che di testa fulmina Stanek. Gol regolare.

36′ Gol Doudera – Clamoroso a San Siro, pareggia subito lo Slavia! Calcio d’angolo, respinge malissimo centralmente Reijnders: Doudera si coordina e al volo fulmina Maignan, un po’ in ritardo sul tiro. Gol regolare.

43′ Doudera giù in area, non è rigore – Va a terra l’autore del pareggio, spinto alle spalle da Reijnders. Troppo debole per concedere calcio di rigore per l’arbitro.

44′ Gol Reijnders – Corto Florenzi da calcio d’angolo. Reijnders controlla e spara, sorprendendo Stanek sul primo palo. Gol regolare.

45’+1′ Gol Loftus-Cheek – Il Milan cala anche il tris. Calcio d’angolo ancora di Florenzi, di testa Loftus-Cheek sovrasta Chytil e firma il 3-1. Gol regolare.

65′ Gol Schranz – Clamoroso svarione difensivo del Milan. Punizione di Masopust, allunga di testa Zima per Schranz sul secondo palo, lasciato colpevolmente da solo da Theo. Controllo e tiro sotto il sette. Gol regolare.

67′ Check del VAR – Silent check del VAR per presunte irregolarità sul gol dello Slavia. Ma è buono, punteggio sul 3-2.

71′ Ammonito Calabria – Errore di Kjaer che fa ripartire lo Slavia Praga. Calabria è costretto a spendere un fallo tattico facendosi ammonire.

85′ Gol Pulisic – Super azione di Leao, che punta e salta Vlcek. Ubriacato l’avversario, poi scavetto ribadito in porta sulla linea da Pulisic. Gol regolare.