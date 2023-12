Moviola Milan Sassuolo: gli episodi dubbi del match

Moviola Milan Sassuolo: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per la diciottesima giornata di Serie A 2023/24

Il Milan affronta il Sassuolo, nel match valido per la diciottesima giornata di Serie A 2023/24. Dirige l’incontro Marinelli, con la coppia Rossi M.-Ricci, suoi assistenti. Il quarto uomo sarà Zufferli, al VAR Meraviglia con Paterni suo assistente. Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio. MILAN SASSUOLO LIVE

1′ Fischio d’inizio – Cominciata Milan Sassuolo.

7′- Annullato il gol a Bennacer! L’algerino conclude in rete, ma il gol è viziato da una posizione di fuorigioco di Giroud.

31′ – Ancora un gol annullato al Milan! Stavolta a Leao. Il portoghese ribadisce in rete l’assist di Florenzi, ma si trovava in posizione di fuorigioco.

44′ – Breve consulto al Var per un possibile tocco col braccio in barriera sulla punizione calciata da Florenzi. Via libera dalla sala Var, non c’è nulla.

45+1′ – Finisce il primo tempo.