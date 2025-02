Moviola Milan Roma: Piccinini promosso anche se il contatto Hummels-Abraham... Il giudizio

Moviola Milan Roma: le pagelle dei quotidiani premiano la direzione di gara dell’arbitro Piccinini anche se fa discutere il contatto Hummels-Abraham

Questo il giudizio del Corriere dello Sport sulla direzione di gara di Piccinini in Milan–Roma:

PAROLE – Stagione con diverse polemiche per Marco Piccinini di Forlì (su tutte la gara di Bergamo tra Atalanta e Monza), ma al di là di qualche sbavatura la direzione a San Siro è abbastanza lineare. Il primo episodio sotto la lente d’ingrandimento è arrivato al 14′ del primo tempo, un contatto Hummels-Abraham in area giallorossa: il direttore di gara fa segno che non c’è nulla sul contatto, ma c’è l’incrocio di gambe tra i due, una decisione differente non avrebbe fatto troppo scalpore. Tutte le reti sono state controllate per eventuali posizioni di fuorigioco: buono l’1-0 rossonero di Abraham (Theo Hernandez, autore del cross, parte in posizione regolare). Discorso identico sul raddoppio dell’inglese, Celik resta basso e lo tiene in gioco. All’8′ della ripresa Dovbyk accorcia momentaneamente le distanze, l’ucraino è in posizione regolare, così come Joao Felix al 26′ per il 3-1 rossonero. Giusto annullare il 3-2 arrivato su autogol di Reijnders, ancora Dovbyk – coinvolto in partenza – questa volta parte in offside. Kone è l’unico ammonito, manca un giallo a Saelemaekers per uno step on foot su Theo. Avaro nel recupero, tra cambi e check vari avrebbe potuto concedere qualche minuto addizionale in più».