Moviola Milan Lazio, Manganiello promosso a sorpresa! E sul rigore di Isaksen...

Condividi via email

Moviola Milan Lazio, a sorpresa è stato promosso l’operato del direttore di gara nella sfida di ieri sera a San Siro

La Gazzetta dello Sport promuove la direzione di gara dell’arbitro Manganiello in Milan–Lazio.

Secondo la Rosea, è netto il rigore concesso nel recupero del secondo tempo ai biancocelesti in quanto Maignan travolge Isaksen. E’ invece al limite la decisione di Manganiello di estrarre il rosso a Pavlovic al 67′ perchè “non ci sono gli estremi per la chiara occasione da gol, probabilmente è stata presa per grave fallo di gioco che mette a rischio l’incolumità dell’avversario”.