Moviola Milan Inter: gli episodi dubbi del match

Moviola Milan Inter: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per la ventitreesima giornata della Serie A 2024/2025

Il Milan affronta l’Inter nel match valido per la ventitreesima giornata della Serie A 2024/25. Dirige l’incontro Chiffi. Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio. MILAN INTER LIVE.

1′ Fischio d’inizio

7′ – Annullato il vantaggio dell’Inter: Dimarco segna a porta vuota su assist di Lautaro, ma l’argentino partiva da netto fuorigioco

20′ – Molto equilibrio in campo, con il Milan aggressivo sul possesso palla interista

25′ – Leao chiede un rigore per un intervento in scivolata di Pavard, ma il portoghese era in fuorigioco. E l’arbitro aveva deciso comunque per la regolarità del contrasto

33′ – Secondo gol annullato all’Inter, ancora per posizione di fuorigioco – Barella a inizio azione finalizzata da Lautaro

44′ – Gol del Milan! Reijnders ribadisce in rete una corta respinta di Sommer su Leao che partiva da posizione regolare

53′ – Primo giallo del match per Bastoni, che trattiene Leao lanciato in campo aperto

60′ – Ammonizione anche per Dumfries

73′ – Palo di Bisseck

83′ – Altro palo dell’Inter

90’+3 – Pareggio di De Vrij