Moviola Milan Inter: Fabbri rimandato, due decisioni appaiono decisamente discutibili. La pagella

Moviola Milan Inter: le pagelle del giorno dopo rimandano la direzione di gara dell’arbitro Fabbri. Il giudizio

La moviola della Gazzetta dello Sport rimanda la direzione di gara dell’arbitro Fabbri nella semifinale di Coppa Italia di ieri sera tra Milan e Inter:

LA MOVIOLA «Al 18′, Theo ammonito su Bisseck e al 24′ Frattesl graziato su Pulisic: stesso principio, decisioni diverse. Al 26′ e al 30 “silent-check” per tocco di Darmian in area e di Leao (non punibile). Eccessivo (14′ st) il giallo a Bisseck per il duello con Leao. Al 25′, spintina di Pulisic in area a Bastoni: niente. Al 35′ Calhanoglu su Jimenez: sfiora la palla si, ma passando in maniera fallosa dal piede sinistro. Al 43′ e Bastoni che -nel cercare palla- calcia Reijnders.»

FABBRI 5.5- «Niente audio-Var da diffondere “urblet orbi”, le prime due scelte non sembrano coerenti fra loro, due gialli eccessisvi, i gol son regolari. Gara resa ingarbugliata»