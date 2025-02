Moviola Milan Inter: Chiffi promosso ma resta un clamoroso dubbio. Il giudizio

Moviola Milan Inter: i quotidiani oggi in edicola hanno promosso la direzione di gara dell’arbitro Chiffi. Un solo dubbio

Ecco la moviola di Milan Inter analizzata dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

MOVIOLA MILAN INTER- «Al 7’, al 32’ e al 18’ st, ben tre gol annullati all’Inter: in tutti e tre gli eventi c’è un motivo per azzerare, ovvero il fuorigioco di Lautaro, quello di Barella e la spallata sulla schiena di Dumfries a Theo con palla ancora in gioco. Al 35’ sfugge (non era semplice) un angolo da assegnare all’Inter; il vantaggio del Milan non ha vizi: l’azione parte da una palla agganciata in maniera regolare. Ripresa: corretto il giallo per Bastoni (su Leao, 7’), e al 25’ ecco il presunto rigore tanto discusso. Prima dell’intervento di Theo (sulla palla), Thuram riceve un calcio da dietro di Pavlovic: il dubbio resta, Chiffi e Di Paolo al Var ritengono che il colpo del difensore del Milan sia lieve»

CHIFFI 6- «Legge quasi tutto bene, dirige con attenzione ma quel calcio di Pavlovic a Thuram (considerato lieve e non dirimente ai fini della dinamica) lascia dubbi»