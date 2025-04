Moviola Milan Fiorentina: Ayroldi promosso ma mancano due gialli. Il giudizio

Moviola Milan Fiorentina: il giudizio della Gazzetta dello Sport promuove l’arbitraggio di Ayroldi anche se mancano due cartellini gialli

La moviola della Gazzetta dello Sport della gara di ieri sera tra Milan e Fiorentina ha promosso la direzione di gara di Ayroldi. Il giudizio:

PAROLE – «Annullato al 42’ il goldi Ranieri: fallo di Parisi su Pulisic. A fine primo tempo ci stava un giallo per Walker per fallo su Parisi. L’inglese viene subito dopo ammonito per intervento su Ranieri. Al 10’ s.t. Leao spostato in area da Pongracic, ma la spinta è leggera. Poi nuovo contatto tra i due. Questa volta fuori area Pongracic spinge con due mani Leao: fallo netto. Manca il giallo al viola. Al 31’De Gea fuori area travolge Gimenez, ma prima prende il pallone. In gol Dodò, ma è in chiaro fuorigioco».