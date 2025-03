Moviola Milan Como: Marchetti salvato dal VAR, giusto il rosso a Dele Alli. Il giudizio

Moviola Milan Como: i quotidiani oggi in edicola hanno promosso la direzione di gara di Marchetti nella sfida di ieri a San Siro

La Gazzetta dello Sport approva la direzione di gara di Marchetti nella sfida vinta ieri pomeriggio dal Milan contro il Como.

Prima ammonizione del match al 10’ p.t. per Bondo: fallo tattico su Da Cunha. Al 27’ gomito alto di Pulisic su Kempf: manca il giallo. Nessuna sanzione anche per Reijnders che trattiene

Paz al 36’ a ridosso dell’area. Nella ripresa, al 6’ il Var Doveri annulla il raddoppio di Da Cunha per fuorigioco dello stesso centrocampista (mezza spalla). Al 1’ di recupero richiamo al monitor per il fallo da dietro di Alli a Loftus-Cheek, il giallo diventa giustamente rosso.