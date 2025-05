Moviola Milan Bologna, Mariani promosso! Ok il gol di Ndoye. Il giudizio

Moviola Milan Bologna, i quotidiani oggi in edicola hanno promosso la direzione di gara dell’arbitro Mariani nella finale di Coppa Italia

La moviola della Gazzetta dello Sport ha promosso la direzione di gara dell’arbitro Mariani in Milan–Bologna, finale di Coppa Italia:

PAROLE – «Al 3’, corretto non dare giallo a Holm su Theo. Maignan su Orsolini in area: palla ed era fuorigioco. Rischio-giallo per Ferguson su Leao all’8’: Mariani sceglie di non punire. Al 37’, giallo corretto (in ritardo) per Tomori su Ndoye. Ammonizione a Ferguson (poi colpito al naso) su Leao: giusta e un po’ arancione. Al 44’, Beukema-Gabbia: poco per un rigore. Ndoye-gol: Orsolini non è in fuorigioco. Corretto il giallo a Lucumi (30’ st)».