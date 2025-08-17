News
Moviola Milan Bari: gli episodi dubbi del match
Il Milan affronta il Bari nel match valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2024-25. Dirige l’incontro l’arbitro Arena. Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio. MILAN-BARI LIVE
1′ – Si parte
6′ – Timide proteste di Pavlovic che cade in area ma non c’è nulla
14′ – GOL DEL MILAN. Rete di Leao di testa, convalidata dopo un rapido controllo al VAR
21′ – Primo giallo del match per Estupinan che interviene in ritardo su Pagano