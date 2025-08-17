Connect with us

Moviola Milan Bari: gli episodi dubbi del match

Infortunio Leao, Allegri costretto al cambio: entra Gimenez in Milan Bari

Milan Bari, svelato il dato degli spettatori presenti questa sera a San Siro

Gol Leao, vantaggio del Milan contro il Bari - VIDEO

Vlahovic, resta nel mirino del Milan: c'è anche Hojlund. Le ultime sulla questione attaccante

33 minuti ago

arbitro

Moviola Milan Bari: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per i trentaduesimi di Coppa Italia 2024/25

Il Milan affronta il Bari nel match valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2024-25. Dirige l’incontro l’arbitro Arena. Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio. MILAN-BARI LIVE

1′ – Si parte

6′ – Timide proteste di Pavlovic che cade in area ma non c’è nulla

14′ – GOL DEL MILAN. Rete di Leao di testa, convalidata dopo un rapido controllo al VAR

21′ – Primo giallo del match per Estupinan che interviene in ritardo su Pagano

