Moviola Lecce Milan: garanzia Doveri. Rigore giusto e sui cartellini...

Moviola Lecce Milan, ottima la direzione di gara di Doveri nella gara vinta ieri pomeriggio contro il Lecce. Rigore su Pulisic giusto

Come riferito dalla moviola del Corriere dello Sport, la direzione di gara di Doveri è stata promossa nella sfida di ieri pomeriggio tra Lecce e Milan. Il giudizio:

PAROLE – «Garanzia Doveri, pure se la partita è risultata meno complicata del previsto anche

per merito suo: c’è il rigore, giusti i cartellini, dove non sono arrivati in campo (tutti episodi dalla

parte dell’assistente Francesca Di Monte) c’ha pensato il SAOT».