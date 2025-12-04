News
Moviola Lazio Milan: gli episodi dubbi del match
Moviola Lazio Milan: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per gli ottavi di Coppa Italia 2025-26
Il Milan affronta la Lazio nel match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2025-26. Dirige l’incontro l’arbitro Guida. Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio. LAZIO-MILAN LIVE
1′ – Si comincia
2′ – Subito ammonito Pavlovic per un fallo su Guendouzi
8′ – Zaccagni scappa e cade dopo un contatto con Tomori: Guida lascia correre e l’Olimpico fischia
30′ – Prima mezz’ora in controllo per Guida
45′ – 1 minuto di recupero
45’+1 – Finisce il primo tempo