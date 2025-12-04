Moviola Lazio Milan: gli episodi dubbi del match

Connect with us

6 minuti ago

arbitro

Moviola Lazio Milan: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per gli ottavi di Coppa Italia 2025-26

Il Milan affronta la Lazio nel match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2025-26. Dirige l’incontro l’arbitro Guida. Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio. LAZIO-MILAN LIVE

1′ – Si comincia

2′ – Subito ammonito Pavlovic per un fallo su Guendouzi

8′ – Zaccagni scappa e cade dopo un contatto con Tomori: Guida lascia correre e l’Olimpico fischia

30′ – Prima mezz’ora in controllo per Guida

45′ – 1 minuto di recupero

45’+1 – Finisce il primo tempo

