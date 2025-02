Moviola Empoli Milan: gli episodi dubbi del match

Condividi via email

Moviola Empoli Milan: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per la ventiquattresima giornata della Serie A 2024/2025

Il Milan affronta l’Empoli nel match valido per la ventitreesima giornata della Serie A 2024/25. Dirige l’incontro Pairetto. Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio. EMPOLI MILAN LIVE.

1′ Fischio d’inizio

2′ – Chiede subito un rigore Abraham: l’inglese viene toccato da Pezzella ma è più l’attaccante che apre la gamba per farsi colpire

8′ – Altro episodio: Cacace entra male su Walker, ma dopo un check del VAR Pairetto fa proseguire. Manca però un giallo

16′ – Gara ricca di interventi dubbi: stavolta è Joao Felix che finisce a terra in area ma Pairetto lo ammonisce per simulazione per un tuffo evidente

30′ – Ennesima protesta del Milan: Jimenez stava per arrivare su un pallone vagante ma lamenta una trattenuta

35′ – Ammonito Tomori