Moviola Bologna Milan, Mariani promosso tra le polemiche. E sul 2-1 dei padroni di casa...

Moviola Bologna Milan, la direzione di gara dell’arbitro Mariani è stata promossa nonostante le polemiche sui gol dei padroni di casa

I quotidiani oggi in edicola hanno promosso, nonostante le polemiche, la direzione di gara di Mariani in Bologna-Milan:

PAROLE – «Complimenti a Mariani, non per come ha letto gli episodi (tutti perfetti) ma per come ha interpretato la partita, togliendo subito alibi ai giocatori: non ha fischiato falli evidenti e clamorosi (abbiamo annotato, prima di smettere: Casale su João Felix, Musah su Miranda, Casale su Leão, De Silvestri su Theo Hernandez), sembrava un pazzo contromano sul

Raccordo Anulare. Ha avuto ragione lui. Regolare il gol dell’1-1, se il Milan protestava per quello a ne gara dovrebbe trovare qualcuno che spieghi il regolamento alla squadra. Conceiçao Invece contestava il 2-1, meglio, l’azione precedente, per lui il pallone controllato da

Cambiaghi era fuori: le immagini non chiariscono, ogni ripresa da sensazioni differenti, in due su tre non sembra aver superato completamente (anche con la proiezione) la linea».