Mourinho: «Al completo possiamo fare molto». Poi svela il suo futuro: di seguito le sue dichiarazioni a DAZN

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Josè Mourinho ha parlato così dopo la sconfitta della sua Roma sul campo del Bologna, che ha permesso ai rossoblu di portarsi a -4 dal Milan.

MOURINHO – «Voglio continuare nella Roma, ma bisogna pensare seriamente alla situazione del financial fair play. Magari è meglio giocare con qualche giovane in più. Per me sarebbe dura una separazione se la separazione deve succedere non sarà mai per decisione mia. La dimensione della squadra la conosciamo se siamo al completo possiamo fare molto. Ma senza i giocatori fondamentali facciamo tanta fatica»