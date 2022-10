Mount: «È stata una vittoria enorme e i tifosi li hanno aiutati molto…». Le parole del calciatore inglese dei Blues

Mason Mount ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del Chelsea del match contro il Milan. Ecco le parole del calciatore inglese:

«È stata una vittoria enorme. Ne avevamo bisogno, ci serviva una vittoria, ci serviva una grande prestazione dopo l’ultima partita in casa e siamo riusciti a farla. Abbiamo mostrato grande personalità, una grande mentalità, per andare lì ed esibirci, andare 2-0 e poi controllare il secondo tempo. Per andare a San Siro e vincere ci vuole molto. Non serve solo giocare un buon calcio, devi essere mentalmente forte, perché i tifosi ovviamente giocano un ruolo importante. Quando avevamo un buon possesso palla ed eravamo in vantaggio, i tifosi li hanno aiutati molto. Devi avere a che fare con la folla e l’abbiamo fatto dal primo minuto»