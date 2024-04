Moukoudi Milan, Moncada guarda in Grecia per rinforzare la difesa: TUTTI i dettagli e le possibili mosse sul mercato

Spunta un nuovissimo nome per rinforzare la difesa del Milan. Secondo quanto riportato da Sportime, infatti, Moncada recentemente sarebbe stato in Grecia per visionare dal vivo diversi profili.

Tra questi c’è anche Harold Moukoudi, centrale di proprietà dell’AEK Atene. Stando a quanto si apprende il club rossonero è ora sulle tracce del calciatore francese naturalizzato camerunese.