Mosquera Milan, i rossoneri rompono gli indugi! Offerta pronta, può essere il primo colpo estivo

Mosquera Milan, il club rossonero è pronto a rompere gli indugi in vista della prossima estate: offerta pronta per il centrale

Come riferito da calciomercato.com, il calciomercato Milan, e in particolare Moncada, è forte su Mosquera del Valencia, attualmente in scadenza a giugno del 2026:

PAROLE – «In attesa di conoscere il nome del nuovo direttore sportivo, il Milan sta portando avanti alcune situazioni di mercato con Geoffrey Moncada. Il dirigente francese ha riattivato i contatti per un suo autentico pallino: il difensore spagnolo del Valencia classe 2004 Christian Mosquera. La stagione attuale può essere considerata quella della consacrazione: Mosquera gioca sempre e lo fa con la personalità del leader. Il Milan vuole provare ad anticipare una folta concorrenza soprattutto di club inglesi e valuta una proposta al Valencia con la consapevolezza che la trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026 è ancora a un punto morto».