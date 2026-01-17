Morte Rocco Commisso, anche il Milan si unisce al cordoglio: il messaggio del club

Morte Rocco Commisso, anche il Milan si unisce al cordoglio tramite un messaggio sui propri account social

Questa mattina è arrivato il triste annuncio, è venuto a mancare Rocco Comisso, il presidente della Fiorentina, il club sul proprio profilo ufficiale ha dato così la notizia:

17 gennaio 2025 – Con grande dolore e tristezza la famiglia Commisso con la moglie Catherine, i figli Giuseppe e Marisa e le sorelle Italia e Raffaelina, comunicano la scomparsa del Presidente Rocco B. Commisso.

Vari club di Serie A si sono stretti al cordoglio, tra questi anche il Milan tramite il proprio account X:

Tutto l'AC Milan si stringe con dolore e con cordoglio alla famiglia e all'@acffiorentina per la scomparsa di Rocco B. Commisso, uomo di valori, di impresa e di sport. Vicinanza e condoglianze a tutti i suoi cari. pic.twitter.com/CXXG3vMRKG — AC Milan (@acmilan) January 17, 2026

Tutto l’AC Milan si stringe con dolore e con cordoglio alla famiglia e all’acffiorentina, per la scomparsa di Rocco B. Commisso, uomo di valori, di impresa e di sport. Vicinanza e condoglianze a tutti i suoi cari – Questo il pensiero del club rossonero.

QUOTE MILAN LECCE – Gli uomini di Allegri affrontano il Lecce in casa, a caccia di tre punti per non perdere contatto con la testa della classifica e dare continuità alla buona prova contro il Como.

La quota SEGNA GOL TEAM CASA (il MIlan fa almeno un gol) è data a 6.00 su LOTTOMATICA e GOLDBET grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.05 su Snai.