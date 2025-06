Morte Morazzoni: una vita tra diritto, politica e il Milan. Il cordoglio del club rossonero

Morte Morazzoni: all’età di 92 anni si è spento l’ex presidente del club rossonero. Il cordoglio del club

Si è spento all’età di 92 anni l’avvocato Gaetano Morazzoni, figura poliedrica originaria di Rho, che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia del Milan, delle istituzioni lombarde e della politica italiana. La sua scomparsa segna la perdita di un uomo che ha saputo destreggiarsi con eguale maestria tra aule di tribunale, sedi parlamentari e i vertici di importanti realtà sportive e pubbliche.

Morazzoni è stato un presidente rossonero in un momento di grande difficoltà per il club. Dal 30 ottobre 1980 al 18 gennaio 1982, prese le redini di un Milan appena retrocesso d’ufficio in Serie B a causa dello scandalo Totonero, che aveva visto anche la radiazione del precedente presidente, Felice Colombo. La sua leadership fu cruciale: nella sua prima stagione, Morazzoni riuscì nell’impresa di riportare immediatamente il Milan in Serie A, dimostrando una notevole capacità di gestione e risolutezza. Tuttavia, la sua presidenza fu breve; si dimise nel gennaio 1982, con la squadra nuovamente in affanno in campionato, lasciando il posto a Giuseppe Farina. Nonostante la brevità del suo incarico, il suo nome rimane indissolubilmente legato a un periodo di rinascita per il club meneghino.

Ma la carriera di Gaetano Morazzoni non si limitò al mondo del calcio. La sua attività politica fu altrettanto significativa. Iscritto alla Democrazia Cristiana, fu parlamentare per due legislature, dal 1976 al 1983, ricoprendo un ruolo attivo nella scena politica nazionale. A livello locale, la sua influenza fu notevole nella sua Rho natale, dove fu assessore e vicesindaco sotto la giunta guidata da Carlo Landoni. Le sue competenze e la sua dedizione al servizio pubblico lo portarono a ricoprire incarichi di rilievo anche nel Comune di Milano.

La sua versatilità si manifestò anche in ambiti di gestione pubblica e infrastrutturale. Morazzoni ricoprì la carica di vicepresidente della Fondazione Fiera Milano, contribuendo allo sviluppo di uno dei motori economici della Lombardia. Ancora più rilevante fu la sua presidenza di SEA, la società che gestisce i due principali scali aeroportuali di Milano, Linate e Malpensa. In questi ruoli, ha dimostrato una profonda conoscenza delle dinamiche economiche e gestionali, contribuendo allo sviluppo e alla modernizzazione di infrastrutture chiave per la regione. Negli anni più recenti, a partire dal 1997, Morazzoni ha continuato a offrire il suo contributo, collaborando con il gruppo parlamentare di Forza Italia e con Mediaset, a testimonianza di una carriera costantemente attiva e attenta alle evoluzioni del panorama politico e mediatico italiano.

La sua lunga e ricca esistenza, dedicata al servizio pubblico, al diritto e alla passione sportiva, sarà ricordata con affetto e rispetto. I funerali di Gaetano Morazzoni si terranno giovedì mattina nella chiesa parrocchiale di San Vittore a Rho.