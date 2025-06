Berlusconi, a Monza termina l'era Fininvest? Trattativa serrata per la cessione del club. E Galliani...

Berlusconi, a Monza sta per finire l’era Fininvest: trattativa serrata per la cessione del club guidato dall’ex rossonero Galliani

Il panorama calcistico italiano è in fermento, con il Monza che si prepara a un cambio di proprietà epocale. La Fininvest, holding della famiglia Berlusconi, ha infatti raggiunto un accordo preliminare per la cessione del club brianzolo a un gruppo di investitori statunitensi. L’intesa, che si vocifera si aggiri intorno ai 90 milioni di euro, segna l’ennesimo ingresso di capitale americano nel calcio italiano, testimoniando il crescente interesse d’oltreoceano per la Serie A.

La trattativa ha visto il gruppo americano, rappresentato in Italia da Mauro Baldissoni, ex CEO e dirigente di spicco della Roma, superare la concorrenza di altri potenziali acquirenti. Le tempistiche sono strette, e la fumata bianca è attesa nelle prossime ore, segnando l’inizio di un nuovo capitolo per il club lombardo.

Dettagli dell’Accordo e Modalità di Acquisizione

Secondo le indiscrezioni, l’acquisizione avverrà in due fasi. Inizialmente, gli investitori statunitensi acquisteranno il 70% delle quote del Monza, per poi salire fino al 100% in un secondo momento. Una delle modalità di finanziamento contemplate potrebbe essere il vendor loan, un prestito offerto dal venditore all’acquirente per agevolare l’operazione. Questa formula, già adottata in passato in importanti acquisizioni nel calcio italiano, come nel caso del Milan, consentirebbe una transizione finanziaria più fluida e un impegno iniziale dilazionato per i nuovi proprietari.

Nuova Governance: Baldissoni Amministratore Delegato, Burdisso Direttore Sportivo

L’arrivo della nuova proprietà porterà inevitabilmente a una ristrutturazione della governance del club. Mauro Baldissoni, figura di spicco nel calcio italiano e profondo conoscitore delle dinamiche del settore, sarà nominato nuovo amministratore delegato. La sua esperienza pregressa alla Roma sarà fondamentale per la gestione strategica e operativa del Monza.

Al suo fianco, nel ruolo di direttore sportivo, ci sarà Nicolas Burdisso. L’ex calciatore argentino, che ha già ricoperto incarichi dirigenziali con successo al Boca Juniors e alla Fiorentina, porterà la sua competenza nel scouting e nella gestione tecnica della squadra. La sua visione sportiva sarà cruciale per la costruzione di una rosa competitiva e per il raggiungimento degli obiettivi futuri del club.

Il Futuro di Adriano Galliani e l’Addio di Mauro Bianchessi

Uno degli aspetti più delicati e attesi riguarda la posizione di Adriano Galliani, figura storica e simbolo del Monza degli ultimi anni. Nonostante il cambio di proprietà, sembra che per lui sia pronto un ruolo istituzionale all’interno della dirigenza. Questa mossa strategica permetterebbe di mantenere vivo il legame tra la piazza e la nuova proprietà, garantendo una continuità con il passato e un punto di riferimento per i tifosi. La sua vastissima esperienza nel mondo del calcio sarà senza dubbio un valore aggiunto per il club.

Verso l’addio, invece, l’attuale uomo mercato Mauro Bianchessi. Nonostante un recente rinnovo biennale, le indiscrezioni suggeriscono che non rientri nei piani della nuova società, che intende imprimere una svolta nella gestione del calciomercato. La sua partenza è un chiaro segnale della volontà dei nuovi proprietari di ridisegnare la struttura sportiva del Monza.

In sintesi, il Monza si prepara a vivere una rivoluzione profonda, che potrebbe portare il club a nuovi traguardi. L’iniezione di capitali e le nuove figure dirigenziali promettono un futuro ambizioso per la squadra brianzola, che punta a consolidarsi ulteriormente nel calcio italiano.