Moratti: «Lockdown a Milano? Meglio ora, tanto ci arriviamo lo stesso»

Massimo Moratti si è dichiarato alquanto preoccupato per la situazione sanitaria a Milano. Ecco le sue parole

Massimo Moratti si è dichiarato alquanto preoccupato per la situazione sanitaria a Milano. Ecco le sue parole in merito ad una possibile chiusura totale nel capoluogo meneghino:

«Lockdown? Credo di sì perché tanto ci arriviamo, tanto vale essere più rapidi possibili. È terribile per il fatto economico immediato ma se salviamo le persone, salviamo l’economia se non salviamo le persone, l’economia andrà sempre peggio. È un fermarsi ma non stare a guardare, è un fermarsi per guardare al futuro» ha dichiarato Moratti al TG3.