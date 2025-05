Moratti: «Derby col Milan? Resta un mistero. Da una parte una squadra temuta, dall’altra»

Moratti e il commento sui derby tra Inter e Milan, queste le sue parole a La Gazzetta dello Sport

Massimo Moratti, a La Gazzetta dello Sport, ha parlato delle sconfitte dell’Inter nei derby con il Milan e della differenza delle due squadre nella stagione.

LE PAROLE: «Resta un mistero non aver battuto il Milan, ma non lo scambio con tutto quello fatto dopo. Non scherziamo, da una parte c’è una squadra di livello internazionale che viene temuta come una delle più forti del Mondo, le altre sono vittorie di una squadra che sta mancando sotto tanti aspetti».