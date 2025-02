Morata a Marca: «Sono andato al Milan per Fonseca, addio a gennaio per un motivo preciso. Ecco quale»

Morata, ex attaccante del Milan, è tornato a parlare del suo addio al club rossonero nell’ultima sessione di mercato, quella di gennaio

Intervistato da Marca, Alvaro Morata ha parlato così dell’addio al calciomercato Milan a gennaio:

PAROLE – «Via dal Milan a gennaio? Circostanze del calcio. Alla fine ognuno deve pensare al proprio. È facile dare un’opinione, ma se tutto va bene la prossima stagione giocherò in Champions ed è importante per me. Volevo continuare a competere al massimo livello europeo. Sono andato al Milan per Fonseca, ma dopo pochi mesi un progetto che sembra una cosa diventa un’altra. Alla fine non ero così a mio agio perché ero andato lì per stare con Fonseca».