Morata svela il suo futuro: «So cosa farò». L’annuncio dell’ex obiettivo del Milan

Morata svela il suo futuro: «So già che cosa farò». L’annuncio dell’ex obiettivo di mercato del Milan

Alvaro Morata è intervenuto nel corso della trasmissione Verissimo, per parlare anche del suo futuro. Le parole dell’ex obiettivo del Milan.

MORATA – «Quando smetterò non farò l’allenatore perché non voglio avere ancora stress nel weekend e soprattutto non voglio passare altro tempo lontano dalla mia famiglia. È da tanti anni che non facciamo una vacanza lunga e serena. Ma farò sicuramente qualcosa legato al mondo del calcio, magari aiutare persone che hanno vissuto la mia stessa situazione ma che non hanno avuto la mia fortuna»