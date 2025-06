Morata elogia il Milan: «Se hanno preso Tare e Allegri c’è un solo motivo. Vi spiego quale»

Morata, ex attaccante del Milan, ha elogiato la scelta del club rossonero di prendere Tare come DS e Max Allegri come allenatore

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Alvaro Morata ha commentato la scelta del Milan di prendere Allegri e Tare:

PAROLE – «Se ho già parlato con loro del mio futuro? No, o almeno, non nelle nuove vesti. Perché Max lo sento spesso per il rapporto che ci lega. Tare l’ho visto un paio di volte a cena con amici ma niente di più. Sono contento per loro e per il Milan: sono grandissimi professionisti e se li hanno presi vuol dire che il Milan vuole tornare subito a vincere e a essere importante e spero che gli vada tutto alla grande. Di me però non so nulla. Adesso sto bene e guardo al futuro con fiducia. Ho voluto fare questo documentario per rivolgermi alle persone, e sono tante, che hanno paura di affrontare queste situazioni, di parlarne, di aprirsi. La paura di essere visti in modo diverso spinge a non cercare aiuto. Io ho vissuto sul filo tutta la mia carriera, non sapevo cosa fosse la depressione fino a che non mi sono ritrovato nel buco più buio che una persona possa immaginare. Come mi sentivo? Stavo malissimo, e quando stai così non conta nulla: soldi, posizione, affetti, niente. È una situazione tremenda che ti porta a prendere decisioni nefaste a livello famigliare e calcistico. Adesso sto bene, ma il messaggio che voglio mandare è che una persona che è in crisi totale grazie all’aiuto di compagni, famigliari e specialisti si può ritrovare a giocare e a vincere un Europeo da capitano. Sono sicuro che questo documentario aiuterà tanta gente».