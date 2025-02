Morata Milan, c’è il retroscena sull’attaccante spagnolo! Poteva finire in Premier League

Condividi via email

Morata Milan, clamoroso retroscena sull’attaccante spagnolo: forte interesse dell’Arsenal prima del trasferimento al Galatasaray

Come riferito dal The Athletic, spunta un clamoroso retroscena sul calciomercato Milan in riferimento alla cessione di Alvaro Morata, finito poi al Galatasaray con la formula del prestito.

L’Arsenal aveva espresso interesse per Morata. Erano interessati a un prestito. Le indicazioni erano che il Milan sarebbe stato pronto ad approvare un simile accordo, ma l’Arsenal è stato battuto sul tempo dal Galatasaray. A gennaio 2026 se ne riparlerà.