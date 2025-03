Morata fa infuriare i tifosi del Milan: «Non riprenderei più la scelta di approdare ai rossoneri». Le ultimissime notizie sulla squadra

Alvaro Morata, attualmente al Galatasaray, intervistato a El Larguero ha fatto infuriare i tifosi del Milan.

TRASFERIMENTO AL MILAN – «Credo che d’estate avrei dovuto riflettere meglio su cosa fare, se restare o meno all’Atletico. Quando non stai bene in un determinato momento della tua vita, prendi decisioni sbagliate in tutti gli aspetti. Ma non si può cambiare, ora sono molto felice. Se potessi tornare indietro… probabilmente non avrei preso quella decisione. Ora che sono qui, mi rendo conto di non aver visto la realtà. Proprio quando siamo diventati Campioni d’Europa, nell’Atletico c’erano sempre più persone che mi volevano e avevano capito chi ero».