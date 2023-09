Morata Milan, la Juve non molla lo spagnolo: può riprovarci a gennaio

Alvaro Morata, accostato al Milan per l’attacco in questa sessione di mercato, potrebbe fare ritorno per l’ennesima volta alla Juve

È stato accostato a lungo al Milan in questa sessione di calciomercato, ma il futuro di Alvaro Morata potrebbe essere ancora una volta con la maglia della Juve.

Secondo quanto riferito da Todofichajes, i bianconeri non hanno mai smesso di seguire lo spagnolo e sarebbero pronti ad incontrare l’Atletico Madrid a gennaio per riportare il calciatore a Torino per la terza volta.